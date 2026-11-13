Namirnice koje čuvaju vaš vid: Jedite ih češće

Ishrana koja je dobra za srce dobra je i za oči, navode iz Američke akademije za oftalmologiju (AAO), koja je izdvojila namirnice bogate vitaminima i mineralima važnim za mrežnjaču i makulu.

Oči dobijaju kisik i hranjive materije kroz sitne arterije, kao što srce zavisi od mnogo većih, pa ono što čuva krvne sudove pomaže i vidu. Zato Akademija preporučuje ishranu s malo masti, a bogatu voćem, povrćem i integralnim žitaricama.

Zanimljivosti Dva konja ušla u gradski autobus

Vitamin A: Mrkva, ali i batat

Mrežnjači je vitamin A potreban da svjetlost pretvori u sliku koju vidimo. Bez njega oči ne mogu ostati dovoljno vlažne, pa raste rizik od suhog oka.

Mrkva je najpoznatiji izvor, ali batat ga ima još više. Oftalmologinja Rebeka J. Tejlor navodi da jedan batat sadrži više od dvostruke preporučene dnevne količine. Dobri izvori su i dinja i kajsije.

Vitamin C i E

Vitamin C kao antioksidans pomaže zaštiti ćelije od oštećenja koja izazivaju slobodni radikali iz pržene hrane, duhanskog dima i sunčevih zraka.

Ima ga u narandžama, mandarinama, grejpfrutu i limunu, ali i u breskvama, crvenoj paprici, paradajzu i jagodama. Vitamin E, koji također čuva ćelije, nalazi se u avokadu, bademima i sjemenkama suncokreta.

Banja Luka Napušteni automobili mogli bi nestati sa banjalučkih ulica

Lisnato zeleno povrće i jaja

Lutein i zeaksantin su antioksidansi iz pigmenata lisnatog zelenog i drugog jarko obojenog povrća. Ključni su za zaštitu makule, dijela oka zaslužnog za centralni vid. Najviše ih ima u kelju i špinatu, a korisne količine sadrže i zelena salata, brokula, grašak i jaja, prenosi Srpskainfo.

Prema američkom Nacionalnom institutu za oči (NEI), lutein i zeaksantin se nakon unosa nakupljaju u mrežnjači.

U studiji AREDS2 ispitanici koji su hranom unosili malo ovih tvari, a uzimali dodatke s luteinom i zeaksantinom, imali su oko 25 posto manji rizik od uznapredovale starosne degeneracije makule.

Grah i cink

Cink pomaže zdravlje mrežnjače i može štititi oči od štetnog djelovanja svjetlosti. Međutim, smanjuje količinu bakra u tijelu, a bakar je potreban za stvaranje crvenih krvnih zrnaca.

Društvo Kiša prelazi u snijeg: U ovim dijelovima BiH će se zabijeliti

Sve vrste graha sadrže i cink i bakar. Cinka ima i u kamenicama, nemasnom crvenom mesu, peradi i obogaćenim žitaricama.