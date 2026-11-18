Vakcinacija protiv gripa u Republici Srpskoj počinje od sutra, 19. novembra, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

U Institutu navode da su za ovogodišnju sezonu obezbijeđeno 18.000 doza vakcina, te dodatnih 2.500 doza za građane koji žele da se vakcinišu o svom trošku.

Vakcinacija će se obavljati u ambulanti za imunizaciju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koja se nalazi u zgradi pored Muzičke škole, u Ulici Jovana Dučića u Banjaluci, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova, kao i u regionalnim centrima Instituta.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na hemodijalizi i oni kojima je izvršena transplantacija bubrega, osobe oboljele od šećerne bolesti koje koriste insulin, kao i pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama, odnosno oni sa ugrađenim stentom, kojima je rađena balon-dilatacija, ugrađen bajpas, vještačke valvule ili pejsmejker.

Pravo na besplatnu vakcinaciju protiv gripa imaju i HIV pozitivne osobe i oboljeli od AIDS-a, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, kao i zaposleni na infektivnim klinikama i odjeljenjima, te u jedinicama intenzivne medicine.

Besplatna vakcinacija predviđena je i za osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile hemoterapiju i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti, te lica sa posebnim potrebama koja borave u kolektivnom smještaju. Za navedene kategorije stanovništva vakcine će biti dostupne u pripadajućim domovima zdravlja.

Iz Instituta vakcinaciju protiv gripa preporučuju svima, a posebno hroničnim bolesnicima, starijim osobama, zdravstvenim radnicima, zaposlenima u sektorima i službama od javnog značaja, kao i osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu sa pripadnicima rizičnih grupa i onima koji njeguju malu djecu.

Cijena vakcine za one koji plaćaju je 35 KM.

(RTRS)