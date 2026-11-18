BiH je 31 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u ćorsokaku, jer nisu sve potpisnice iskreno gledale na taj sporazum koji se konstantno urušava, ocijenio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Budimir je konstatovao da je Republika Srpska ostala jedina zaštitnica Dejtonskog sporazuma.

"Dan kada je parafiran Dejtonski sporazum se slavi u Republici Srpskoj kao dan zaključenja mira, dok druga strana /FBiH/ slavi one dane u kojima je počinjao rat i sve vam pokazuje u odnosu prema ovoj našoj zemlji", istakao je Budimir.

On je napomenuo da je Dejtonski sporazum napravio veliku stvar je je njime završen rat, ali i ukazao da je najveći problem urušavanje ovog sporazuma.

"Politički procesi koji su napravljeni na platformi Dejtonskog sporazuma od početka su bili zamišljeni kao urušavanje ovog sporazuma i pravljenje BiH kao državne zajednice koja je suprotna Ustavu koji je dio Dejtonskog sporazuma", istakao je Budimir.

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Puna 31 godina navršiće se 21. novembra od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.

Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su potpisnici svih aneksa.