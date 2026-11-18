Navršilo se 35 godina od stradanja srpskih civila iz zapadnoslavonskih sela Kip kod Daruvara i Klisa kod Pakraca, a za zločin nad njima pravosnažno su osuđena samo dvojica pripadnika hrvatske vojne policije, dok se za posmrtnim ostacima petorice Srba i dalje traga, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".

"Veritas" u saopštenju apeluje na nadležne institucije u Hrvatskoj daubrzaju proces ekshumacija i identifikacija kako bi porodice ubijenih civila iz Kipa i Klise nakon tri i po decenije mogle dostojno da sahrane svoje najmilije. Podjeća se da su u periodu od 12. do 18. novembra 1991. godine, pripadnici hrvatske vojne policije pohapsili 24 srpska civila u selima Kip i Klisa i odveli ih u Marino Selo, gdje su ih zatvorili u podrum improvizovanog zatvora "Ribarska koliba".

Tu su ih izložili teškoj psihičkoj i fizičkoj torturi, uključujući potapanje u vodu, priključivanje na struju,odsijecanje ušiju, rezanje po prsima, soljenje rana i premlaćivanje metalnim šipkama i drvenim palicama.

Torturu su preživjela samo šestorica, dok su osamnaestorica likvidirana. Za ovaj zločin Županijski sud u Osijeku je u junu 2011. godine, od šestorice optuženih pripadnika vojne policije "zenge" /ZNG/, pravosnažno osudio samo dvojicu – Tomicu Poleta na 15 i Željka Tutića na 12 godina zatvora, dok su trojica oslobođena u nedostatku dokaza, a protiv jednog je optužba odbijena zbog zastarjelosti.

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Prema podacima "Veritasa", od oktobra 1991. do marta 1992. godine, u logorima "Ribarska koliba" u Marinom Selu i "Stara ciglana" u Pakračkoj Poljani, koje je osnovala jedinica za posebne namjene MUP-a Hrvatske pod komandom Tomislava Merčepa, likvidirano je više od 100 žrtava. Riječ je uglavnom o srpskim civilima sa područja Pakraca, Daruvara, Garešnice, Kutine, Bjelovara i Zagreba, izvan zona ratnih dejstava. Za zločine u Pakračkoj Poljani Županijski sud u Zagrebu je 2005. godine pravosnažno osudio petoricu pripadnika. MUP-a Hrvatske /Muniba Suljića, Sinišu Rimca, Igora Mikolu, Miru Bajramovića i Branka Šarića/ na kazne od tri do 12 godina zatvora, prenosi Srna.

Komandant jedinice Tomislav Merčep osuđen je 2017. godine pravosnažnom presudom Vrhovnog suda Hrvatske na sedam godina zatvora zbog nesprečavanja nezakonitih hapšenja, mučenja i ubistava 31 civila. Nakon izdržane tri četvrtine kazne, koju je povremeno provodio u banji Krapinske Toplice, pušten je na uslovnu slobodu u martu 2020. godine, a preminuo je na današnji dan iste godine.

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Tokom prvog velikog egzodusa Srba iz zapadne Slavonije krajem 1991. godine, sa, područja sedam opština /Daruvar, Grubišno Polje, Podravska Slatina, Pakrac, Novska, Orahovica i Virovitica/ etnički su očišćena 193 naselja, uništeno je ili oštećeno 27 pravoslavnih hramova, a ovo područje napustilo je 52.320 Srba. U saopštenju se ukazuje da se posljedice stradanja vide i kroz popise stanovništva, te napominje da je u selima Kip i Klisa 1991. godine živjelo ukupno 410 stanovnika, od kojih 277 Srba, dok je prema popisu iz 2021. godine u oba sela ostalo ukupno 227 žitelja.