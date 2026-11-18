Predsjedništvo SDS-a, većinom glasova, donijelo odluku da odustane od svog kandidata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, te da to mjesto prepusti Pokretu Sigurna Srpska.

Jedan od članova Predsjedništva SDS-a Marinko Božović, otkrio je kako se glasalo na sjednici, da kako kaže, "javnost ne bi bila zbunjena".

"Za prijedlog da SDS podrži kandidata PSS-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, u zamjenu za podršku PSS-a za dva kandidata SDS-a u Vijeću naroda Republike Srpske, glasali su:

Boris Luketa

Milan Miličević

Jovica Radulović

Darko Babalj

Ognjen Bodiroga

Mladen Trivunović

Branko Blanuša

Mirjana Orašanin

Nikola Kovačević

Marinko Božović

Za prijedlog da SDS samostalno predloži kandidate i za Vijeće naroda Republike Srpske i za Dom naroda BiH, uz nastavak pregovora sa drugim političkim organizacijama do samog glasanja, glasali su:

Želimir Nešković

Biljana Lukić

Važno je naglasiti i da niko nije glasao za prijedlog da se sa Nebojšom Vukanovićem pravi poseban dogovor o podršci.

Svaka odluka nosi određene posljedice, ne samo za trenutne političke odnose već i za budućnost SDS-a i cjelokupne opozicije u Republici Srpskoj. Zato je važno da se zna ko je za šta preuzeo odgovornost", rekao je Božović.

O kakvoj tačno odgovornosti je riječ nije tačno poznato, ali SDS-ov poslanik Milan Petrović je rekao da je ovim potezom "grubo iznevjerena odluka Glavnog odbora stranke zarad navodnih "viših interesa"".

Republika Srpska SDS odustao od Doma naroda u korist PSS-a; Petrović: Grubo iznevjerena odluka GO

"Nije ovdje riječ samo o jednoj funkciji ili jednom kandidatu. Riječ je o principima, povjerenju i odnosu prema ljudima koji godinama nose SDS na svojim leđima. Jadna li nam majka", istakao je Petrović.

Podsjećamo, Glavni odbor SDS-a je na sjednici održanoj u nedjelju za kandidata za delegata u Domu naroda BiH izabrao predsjednika prnjavorskog Gradskog odbora stranke Milana Aleksića, odakle dolazi i Petrović.