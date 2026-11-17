Za sada sigurnih 56 ruku biće dovoljno za izmjene ili donošenje novog Ustava Republike Srpske. Biće to dovoljno i za potvrđivanje veta srpskog člana Predsjedništva BiH, ali i za neka druga bitna pitanja.

"Treća važna poruka je da će SNSD osigurati četiri delegata u Domu naroda.

Savjet ministara-niti jedan ministar iz reda srpskog naroda se ne može smijeniti Doma naroda, nijedan zakon se ne može usvojiti bez toga", istakao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Srpska će sada biti znatno bolje ustavno i politički pozicionirana unutar BiH i sigurno uvažavana kod stranih partnera. Doprinijeće to i institucionalnoj stabilnosti.

"Ipak, naš narod prepoznaje državotvornu politiku, ipak prepoznaje sposobnost da održe i institucionalnu stabilnost u praktično nemogućim uslovima i da, ipak, vode jednu politiku rasta i razvoja Republike Srpske. To je taj politički značaj, a ujedno možemo da čitamo i očekivanja naroda da se ta politika nastavi i da se nastavi ono što smo do sada vidjeli, a to je obezbjeđenje stabilnosti", rekao je generalni sekretar narodne skupštine Republike Srpske Dragan Dakić.

Dvotrećinska većina značajna je, ne samo za političke i pravne procese, već je i garant stabilnosti Srpske, smatraju analitičari.

"On je garancija budućoj Vladi Republike Srpske da će njene odluke i zakonski prijedlozi imati nesmetanu prohodnost kroz Narodnu skupštinu, što umnogome uvećava stepen pravne i političke bezbjednosti, te ohrabruje investitore i stvara pozitivnu privrednu atmosferu", izjavio je analitičar Damir Sakić.

SNSD je nakon potvrđivanja izbornih rezultata sa koalicionim partnerima imao 54 poslanika. U njihove redove iz opozicije su prešli Vladimir Ćopić i Snježana Gvozden. Međutim, prema ranijim najavama iz najveće stranke u Srpskoj, klubovi stranaka koje čine vlast biće pojačani još nekim novim poslanicima.