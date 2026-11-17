Autor:ATV redakcija
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Snažna i stabilna Srbija je naš nacionalni interes, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Za Republiku Srpsku odnosi sa Srbijom su prioritet i nastavićemo da ih jačamo, na dobrobit našeg naroda. Volja naroda mora da se poštuje. Čestitam novoizabranim poslanicima u parlamentu Srbije i želim im uspješan mandat. Povjerenje koje su dobili obavezuje ih da svakog dana rade u interesu građana", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Snažna i stabilna Srbija je naš nacionalni interes. Za Republiku Srpsku odnosi sa Srbijom su prioritet i nastavićemo da ih jačamo, na dobrobit našeg naroda.
Volja naroda mora da se poštuje. Čestitam novoizabranim poslanicima u parlamentu Srbije i želim im uspješan mandat. Povjerenje koje su dobili obavezuje ih da svakog dana rade u interesu građana.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2026
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