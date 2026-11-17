"Za Republiku Srpsku odnosi sa Srbijom su prioritet i nastavićemo da ih jačamo, na dobrobit našeg naroda. Volja naroda mora da se poštuje. Čestitam novoizabranim poslanicima u parlamentu Srbije i želim im uspješan mandat. Povjerenje koje su dobili obavezuje ih da svakog dana rade u interesu građana", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Snažna i stabilna Srbija je naš nacionalni interes. Za Republiku Srpsku odnosi sa Srbijom su prioritet i nastavićemo da ih jačamo, na dobrobit našeg naroda. Volja naroda mora da se poštuje. Čestitam novoizabranim poslanicima u parlamentu Srbije i želim im uspješan mandat. Povjerenje koje su dobili obavezuje ih da svakog dana rade u interesu građana. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2026