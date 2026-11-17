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U Banjaluci je počeo prijem povodom inauguracije predsjednika Republike Srpske Save Minića.

Prijemu prisustvuju predsjedavajuća i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, poslanici u Narodnoj skupštini, ministri u Vladi Srpske, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i drugi predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske i BiH. Prijem povodom inauguracije Save Minića Prijem se održava u sjedištu Vlade Republike Srpske.

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