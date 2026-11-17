Autor:ATV redakcija
Komentari:1
U Banjaluci je počeo prijem povodom inauguracije predsjednika Republike Srpske Save Minića.
Prijemu prisustvuju predsjedavajuća i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, poslanici u Narodnoj skupštini, ministri u Vladi Srpske, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i drugi predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske i BiH.
Prijem se održava u sjedištu Vlade Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu