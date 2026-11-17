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Republika Srpska ima snažne institucije, stabilnost i jasnu volju da ide naprijed, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Naša snaga je u jedinstvu i povjerenju naroda, a naš zadatak je da čuvamo mir, jačamo Srpsku i obezbijedimo bolji i sigurniji život svim njenim građanima", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Republika Srpska ima snažne institucije, stabilnost i jasnu volju da ide naprijed. Naša snaga je u jedinstvu i povjerenju naroda, a naš zadatak je da čuvamo mir, jačamo Srpsku i obezbijedimo bolji i sigurniji život svim njenim građanima. Prisustvovao sam prijemu povodom inauguracije predsjednika Republike Srpske Save Minića. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2026 Dodik je prisustvovao prijemu povodom inauguracije predsjednika Republike Srpske Save Minića.

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