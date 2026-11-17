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Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću još jednom je poželjela mnogo sreće i uspjeha u obavljanju ove odgovorne dužnosti.

"U okviru našeg velikog i složnog političkog tima, nastavljamo zajedno da radimo u interesu Republike Srpske i svih njenih građana", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks". Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic) Cvijanovićeva je danas u Banjaluci prisustvovala svečanom prijemu povodom predsjedničke inauguracije Save Minića.

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