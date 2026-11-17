Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Beogradu sa patrijarhom srpskim Porfirijem.
"U Beogradu sa Njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem. Prenio sam Njegovoj svetosti da je srpski narod trijumfovao i da je u Republici Srpskoj formirana stabilna vlast. A ta vlast svoju snagu, inspiraciju i trajanje u velikoj mjeri duguje Srpskoj pravoslavnoj crkvi", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodik je istakao da je zahvalan patrijarhu Porfiriju na razumijevanju, molitvi i podršci.
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"Republika Srpska će čuvati ono što je Sveti Sava ostavio u temelje našeg naroda - jedinstvo, vjeru i dostojanstvo", dodao je Dodik.
U Beogradu sa Njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem.
Prenio sam Njegovoj svetosti da je srpski narod trijumfovao i da je u Republici Srpskoj formirana stabilna vlast. A ta vlast svoju snagu, inspiraciju i trajanje u velikoj mjeri duguje Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Zahvalan sam patrijarhu Porfiriju na razumijevanju, molitvi i podršci. Republika Srpska će čuvati ono što je Sveti Sava ostavio u temelje našeg naroda - jedinstvo, vjeru i dostojanstvo.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2026
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