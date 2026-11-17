"U Beogradu sa Njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem. Prenio sam Njegovoj svetosti da je srpski narod trijumfovao i da je u Republici Srpskoj formirana stabilna vlast. A ta vlast svoju snagu, inspiraciju i trajanje u velikoj mjeri duguje Srpskoj pravoslavnoj crkvi", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik je istakao da je zahvalan patrijarhu Porfiriju na razumijevanju, molitvi i podršci.

Republika Srpska Dodik: Nastavljamo da jačamo odnose sa Srbijom

"Republika Srpska će čuvati ono što je Sveti Sava ostavio u temelje našeg naroda - jedinstvo, vjeru i dostojanstvo", dodao je Dodik.