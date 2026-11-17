Centralna izborna komisija BiH dodijelila je na današnjoj sjednici Marinku Čavari mandat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, nakon što je Marina Pendeš podnijela ostavku na funkciju delegata u ovom domu.

Mandat u Domu naroda Parlamentarne skupštine dodijeljen je i Željku Josiću, nakon što Ivan Vukadin nije prihvatio dodijeljeni mandat nakon ostavke Ilije Cvitanovića.

Mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske dodijeljen je Tanji Vukomanović iz PSS-a, nakon što je Mirna Savić Banjac iz ove stranke podnijela ostavku.

S obzirom da je Vukomanovićeva ranije dobila privremeni zamjenski mandat u Narodnoj skupštini, kada je mandat odlučio da u mirovanje stavi Draško Stanivuković, zamjenski privremeni mandat dodijeljen je Draganu Milanoviću.

CIK je prihvatio ostavke Saše Gligorića, Nebojše Drinića, Nevene Todorović i Igora Radojičića u Skupštini grada Banjaluka, te mandate dodijelio Davidu Ponorcu, Adriani Basari, Nemanji Babiću i Milanu Gruboru.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i zaključci o pokretanju postupaka utvrđivanja odgovornosti za više od 70 političkih partija radi kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih partija.