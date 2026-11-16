Komšić nije ostavio ni marku u tekućim rezervama budžeta

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić na odlasku sa te pozicije podijelio je sav iznos ovogodišnje tekuće rezerve budžeta institucija BiH, tako da Darijana Filipović, koja će danas preuzeti funkciju, neće imati tih sredstava na raspolaganju.

Komšić je, vlastitim odlukama, na osnovu vlastitih kriterijuma i bez javnog poziva, podijelio svih 360.000 KM, sa koliko članovi Predsjedništva BiH i raspolažu za te namjene.

Samo u novembru, najviše novca, 18.000 KM, Komšić je dao Udruženju "Forum" iz Sarajeva za izvođenje mjuzikla za učenike srednjih škola.

Opštini Bužim, za podršku manifestacija "Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2026", Komšić je odobrio 15.000 KM.

Savezu sjedeće odbojke BiH za odlazak na takmičenja Komšić je dao 12.000 KM.

Po deset hiljada KM Komšić je dodijelio Udruženju "Alumni Treće gimnazije Sarajevo" za realizaciju projekta, te Alminu Zrni iz Sarajeva za izložbu u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti u Zagrebu, objavljeno je u "Službenom glasniku BiH".

Komšić je 10.665 KM usmjerio Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH za popravku lifta za lica sa invaliditetom, dok je 9.700 KM dato Muzeju Sarajevo, za projekat.

Iznose od 2.000 KM do 7.000 KM, Komšić je podijelio udruženjima.

(Srna)