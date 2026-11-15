Otklonjen kvar na granici sa Hrvatskom: Duge kolone na četiri prelaza

Autor:ATV redakcija
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Otklonjen je kvar na graničnim prelazima u Hrvatskoj, ali je zastoj doveo do formiranja dugih kolona vozila koja sada čekaju na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Bihamka.
Duge kolone vozila su na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradiška i Orašje.
BiH
Pao sistem! Onemogućen prelazak granice sa Hrvatskom
Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ranije je saopšteno da je prelazak granice između BiH i Hrvatske onemogućen zbog pada sistema na hrvatskim graničnim prelazima, te da je u toku otklanjanje kvara.
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