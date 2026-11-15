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Otklonjen kvar na granici sa Hrvatskom: Duge kolone na četiri prelaza

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АТВ редакција
15.11.2026 12:28

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Granica gužva
Foto: ATV

Otklonjen je kvar na graničnim prelazima u Hrvatskoj, ali je zastoj doveo do formiranja dugih kolona vozila koja sada čekaju na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Bihamka.

Duge kolone vozila su na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradiška i Orašje.

ГП Градишка

BiH

Pao sistem! Onemogućen prelazak granice sa Hrvatskom

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ranije je saopšteno da je prelazak granice između BiH i Hrvatske onemogućen zbog pada sistema na hrvatskim graničnim prelazima, te da je u toku otklanjanje kvara.

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Tagovi :

Granični prelaz

Hrvatska

Granica sa BiH

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