Haos na granici BiH: 53 migranta tvrde da su ih napali maskirani hrvatski policajci?

Na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznesene su ozbiljne optužbe na račun hrvatske policije. Prema tvrdnjama austrijske humanitarne organizacije SOS Balkanroute, grupa od 53 migranta nasilno je vraćena u BiH, a pet osoba zadobilo je teške povrede, uključujući prelome ruku i nogu te povrede glave.

Incident se, prema navodima organizacije, dogodio 11. novembra 2026. godine. Hrvatski nadležni organi zasad nisu zvanično potvrdili ove navode.

Kako piše austrijski portal Kosmo, pozivajući se na svjedočenja migranata, oko 15 maskiranih pripadnika hrvatske policije fizički ih je napalo i potom vratilo na teritoriju BiH.

Mobilni timovi SOS Balkanroutea i Crvenog krsta naknadno su pronašli 40 od 53 prijavljene osobe na području pograničnih mjesta Tržac, Crnaja i Šturlić. Među njima su bili državljani Bangladeša, Sudana, Pakistana, Indije i Nepala, uključujući tri žene i dvije maloljetne osobe, piše Kosmo.

Prema podacima organizacije, pet osoba zadobilo je teške povrede i vozilima hitne pomoći prevezeno je na zbrinjavanje. Još 12 osoba, među kojima je bilo devet povrijeđenih, SOS Balkanroute je taksijima prevezao u migrantski kamp Lipa kod Bihaća.

Iz organizacije tvrde da međunarodne ustanove koje finansira Evropska unija nisu uspjele da organizuju odgovarajući prevoz, zbog čega su troškove preuzeli sami. Na njihov zahtjev, medicinsku pomoć povrijeđenima pružila je i organizacija Medikal solidariti internešenel (Medical Solidarity International).

U večernjim satima 12. novembra zdravstveno stanje još dvije osobe u kampu Lipa dodatno se pogoršalo. Prema navodima humanitaraca, imale su jake bolove i iskašljavale krv, nakon čega su prevezene u hitnu ambulantu. Njihove dijagnoze zasad nisu objavljene.

SOS Balkanroute traži nezavisnu istragu

"Ovo nasilje je sistemsko – nećemo dozvoliti da se o njemu ćuti", poručili su iz SOS Balkanroutea.

Osnivač organizacije Petar Rosandić izjavio je da, prema njegovom mišljenju, nije riječ o izolovanom incidentu, već o problemu koji traje godinama.

"Ovo nasilje na spoljnoj granici EU je sistemsko, traje godinama i postaje sve bezobzirnije", poručio je Rosandić.

Posebno je kritikovao navodno angažovanje maskiranih policajaca i tvrdnje da su pojedine osobe vraćene preko granice bez obuće. Organizacija zahtijeva nezavisnu istragu događaja od 11. novembra, ali i ranije dokumentovanih slučajeva nezakonitog vraćanja migranata iz Hrvatske u BiH.

Traže i pouzdanu medicinsku pomoć te siguran prevoz za povrijeđene. Rosandić je kritikovao i primjenu novog evropskog sistema azila i migracija, poznatog kao GEAS (Gemeinsames Europäisches Asylsystem), tvrdeći da se prava migranata i dalje krše.

Agencija EU ranije dokumentovala probleme

Optužbe dolaze u trenutku kada se ponovo otvara pitanje postupanja prema migrantima na spoljnim granicama Evropske unije.

Agencija EU za osnovna prava (FRA) objavila je 15. oktobra 2026. godine izvještaj prema kojem je u Hrvatskoj od 2020. do 2025. godine pokrenuto 25 disciplinskih istraga zbog mogućih kršenja propisa na granici. Sedam istraga završeno je izricanjem sankcija.

FRA je ukazala na značajne nedostatke u rasvjetljavanju ovakvih slučajeva, osvrćući se i na izvještaje o nasilnom vraćanju migranata na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Najnovije optužbe SOS Balkanroutea ponovo su stavile u fokus postupanje hrvatske policije prema migrantima. Zasad, međutim, navodi o događaju od 11. novembra čekaju zvaničnu reakciju hrvatskih nadležnih institucija.