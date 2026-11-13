Banke ne moraju objavljivati uslove poslovanja na tri jezika u BiH

Banke nemaju obavezu objavljivati opšte uslove poslovanja na sva tri službena jezika u BiH, već je dovoljno da to učine na jednom. Zaključak je ovo Ustavnog suda FBiH na osporavanje odredbi predsjednika FBiH Lidije Bradare.

Parlament Federacije BiH zaprimio je presudu kojom je potvrđeno da član 113. stav (2) Zakona o bankama nije u suprotnosti s Ustavom FBiH. Ustavnost ove zakonske odredbe osporavala je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara.

Sud je u obrazloženju naglasio da su banke privredna društva koja posluju na tržištu te da se njihov položaj ne može poistovjećivati s položajem organa vlasti.