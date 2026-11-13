Suđenje za zločin na Petrovačkoj cesti: Neizvjesno naredno ročište

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac izjavio je da je naredno ročište na suđenju za bombardovanje srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti pred Višim sudom u Beogradu zakazano za ponedjeljak, 23. novembar, ali da je zbog bolesti jednog člana vijeća upitno da li će biti i održano.

„Članica vijeća je bolesna. Oni su nam za prethodno ročište, 25. septembra, javili da je otkazano. Zbog toga mi koji to pratimo i svjedoci iz porodice Drča, koji su trebali da se pojave, nismo došli. Članica vijeća se tada ipak pojavila, a telefonom su bili obaviješteni branioci okrivljenih i zastupnici optužbe“, rekao je Štrbac.

On je naglasio da je vjerovao da će ovo suđenje dobiti svoj epilog do kraja ove kalendarske godine, ali da su se okolnosti sada značajno promijenile.

„Vidjećemo šta će biti 23. novembra. Ako se održi to ročište, onda bi time bili iscrpljeni svjedoci optužbe“, pojasnio je Štrbac.

On procjenjuje da okrivljena strana neće imati svjedoke jer optuženi ne dolaze na suđenje.

„Oni će se braniti, ali neće osporavati šta se tamo desilo da su hrvatski avioni to učinili i da je to ratni zločin“, rekao je Štrbac.

Tužilaštvo Srbije za ratne zločine optužilo je četvoricu hrvatskih pilota — Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jenića i Danijela Borovića za bombardovanje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine, tokom hrvatske vojno-policijske akcije „Oluja“.

Hrvatskim pilotima sudi se u odsutnosti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a na teret im se stavlja ubijanje i ranjavanje civila, kao i uništavanje imovine.

Identifikovane žrtve napada su djeca Jovica Drča (6), Nevenka Rajić (11), Žarko Rajić (9) i Darko Vuković (13), te Mirjana Dubajić (21), Krstan Vuković (44), Branko Stijelja (72), Mirko Stijelja i Darinka Drča (68).

(Srna)