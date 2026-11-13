Čović najavio intenzivne pregovore

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Dragan Čović najavio je intenzivne razgovore o formiranju vlasti na nivou FBiH i BiH, ističući da predstoje teški pregovori s predstavnicima političkih stranaka.

Govoreći na konferenciji za medije, Čović je kazao da razgovori o formiranju vlasti još nisu ušli u fazu konkretne raspodjele pozicija i resora.

"Nijedan razgovor unutar HDZ-a nije vođen da bi se pričalo o raspodjeli resora", poručio je Čović.

Istakao je da su do sada obavljeni brojni razgovori s predstavnicima političkih stranaka koje okupljaju predstavnike konstitutivnih naroda, uključujući bošnjačke i srpske političke partnere, kao i sastanci u Hrvatskoj.

Najavio je da bi prije kraja novembra trebali biti održani intenzivni razgovori s predstavnicima političkih stranaka iz FBiH i Republike Srpske, nakon čega bi, kako očekuje, trebala biti jasnija slika o mogućim dogovorima i političkim odnosima.

"Idemo u teške razgovore. Nismo još sjedili svi zajedno na nivou FBiH i Republike Srpske, ali mi iz HDZ-a svaki dan zasjedamo. Trebali bismo se sastati s predstavnicima iz FBiH i Republike Srpske. Očekujte prije kraja novembra intenzivne razgovore koji će dati pravu sliku pregovaranja i nadmudrivanja", kazao je Čović.

Govoreći o rokovima za formiranje vlasti, ocijenio je da bi Vlada FBiH trebala biti imenovana do kraja februara, upozoravajući da bi u suprotnom moglo doći do problema u funkcionisanju institucija.

Dodao je da HDZ želi paralelno pratiti i proces formiranja Savjeta ministara BiH, te da razgovaraju i s predstavnicima iz Republike Srpske, koji očekuju da svoju vladu i budžet imaju u decembru.

Čović je govorio i o pripremama za sjednicu HNS-a, navodeći da će biti predloženo da se ona održi 30. januara. Nakon Sabora, kako je najavio, slijede aktivnosti vezane za pripremu sjednice Centralnog odbora HDZ-a.