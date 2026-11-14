Skandal s diplomatskim pasošima: Koga je Konaković sakrio sa spiska?

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH i predsjednik NIP-a Elmedin Konaković na konferenciji za novinare prije nekoliko dana objavio je spisak 284 dobitnika diplomatskih pasoša, koje je dodjeljivao prema diskrecionom pravu koje ima u skladu sa Pravilnikom.

Naime, Pravilnik predviđa da ministar može dodijeliti diplomatski pasoš osobama za koje smatra da su od posebnog interesa za BiH, iako ne obavljaju funkciju na osnovu koje ga automatski dobijaju. Tako su se na spisku našli „klima lobista“ Almas Šehić, načelnici i gradonačelnici iz SDP-a Irfan Čengić i Zijad Lugavić, odbornik NIP-a iz Brčkog Damir Bulčević, direktor „Energoinvesta“ iz Trojke Mirza Ustamujić i Konakovićev prijatelj Amel Kovačević.

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Izborna godina

Bivša ministarka inostranih poslova BiH Bisera Turković (SDA) rekla je za „Avaz“ da od 1992. godine do danas svih 10 ostalih ministara inostranih poslova nije dodijelilo toliko diplomatskih pasoša na osnovu diskrecionog prava koliko ih je dodijelio Konaković.

„Diplomatski pasoši na osnovu diskrecionog prava daju se ljudima koji su izuzetno značajni za BiH. Ovo sada je upitno i kada pogledate broj pasoša i osobe kojima su izdati. Pitanje je da li je njihov doprinos BiH zaista toliki da dobiju diplomatski pasoš. Samim tim se ugrožava institucija diplomatskih pasoša, a drugi problem je distribucija po godinama. Onda vidite da je u izbornoj godini dodijeljen najveći broj, pa se postavlja pitanje da li je to zbog izbora“, rekla je Turkovićeva.

Podsjećanja radi, u izbornoj godini je, prema informacijama Konakovića, dodijeljeno 160 od ukupno 284 diplomatska pasoša.

„Kolege iz Ministarstva inostranih poslova rekle su mi da se na Konakovićevom spisku ne nalaze svi kojima su izdati diplomatski pasoši, da postoje i drugi ljudi koji su izostavljeni sa liste. To ukazuje na potrebu da se izvrši ozbiljna analiza ko je dobio diplomatske pasoše, zašto, u kojem periodu, te da li tu postoje osobe koje ni po jednom osnovu ne bi smjele imati diplomatske pasoše“, ističe Turkovićeva.

Olakšati rad

Naglašava da su diplomatske pasoše dobili i ljudi koji su kažnjavani, što je protivno Pravilniku. Očigledno je da je to i razlog zbog kojeg su neki ljudi sklonjeni sa spiska.

„Mislim da se sada otvara pitanje zašto se toliko ćutalo i krilo? Postavlja se pitanje zašto se neko čiji je doprinos veći nije našao na spisku, a neko ko nema nikakav doprinos ga je dobio. Ovo je urušavanje namjene diplomatskih pasoša, čiji je cilj bio da se olakša rad i nagrade ljudi, da se valorizuje poseban doprinos, a mi smo došli do krajnosti“, rekla je Turkovićeva.

Trajanje pasoša

Bivša ministarka ističe da dobijanje diplomatskog pasoša po funkciji nije problem, jer njegovo važenje ističe sa završetkom mandata, ali da se postavlja pitanje trajanja onih dodijeljenih diskrecionim pravom.

„Pitanje je do kada traju? Postoje rokovi važenja kod svih pasoša, u svakom piše koliko traje, što je određeno Pravilnikom“, kaže Turkovićeva.