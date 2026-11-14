Mijenja li se cijena struje u BiH?

Sve je izglednije da će se cijene struje u cijeloj BiH mijenjati. Prvi na udaru su privrednici. Iz Elektroprivrede Republike Srpske su više puta ponovili kako cijena mora da ide gore.

Ovih dana se u ERS-u sagledava situacija prave se analize, konačan prijedlog za poskupljenje struje privredi još nije napisan. U narednoj sedmici privrednici će tražiti sastanak. Iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ATV-u potvrđuju da im nikakav zahtjev još nije stigao.

Dok se u Srpskoj sprema bura oko cijena struje U Federaciji BiH je već krenula. Veća cijena struje za privredu ovih dana je tema broj jedan. Tamo se najavljuje povećanje od oko 30 %. Privrednici se hvataju za glavu i najavljuju niz drugih poskupljenja.

"Evo konkretno i ogrijev jako puno se struje troši u proizvodnji i iscijepanog ogrijevnog drveta i peleta ogromne količine se troše električne energije tako da je definitivno za očekivati da će i ogrijevni materijal da poskupi", rekao je Muhamed Helać, privrednik iz Federacije BiH.

30% povećanje cijene je jedini spas, zaključuje se iz izjava čelnika. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ne kriju da im sve sastalo, fali im struje i para. Cijene iz uvoza su ogromne.

"Elektroprivreda nije u mogućnosti da amortizuje tako visoke skokove cijena na berzama električne energije u Evropi", rekao je Nevad Ikanović, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu EP BiH.

Energetski stručnjaci kažu da se već godinama pogrešno upravlja ovim sektorom i zato su Elektroprivrede sada u bezizlaznoj situaciji. Nagomilani problemi se ne mogu riješiti preko noći a poskupljenje i štednja struje su neminovni.

"Ono što građani treba da shvate jeste da je električna energija skupa i da napokon počnu razmišljati o racionalnoj potrošnji električne energije jer mi smo jer mi smo se bahatili sa energijom zato što su nas naše vlasti uvidjele da je to jeftino. Energija nije bila jeftina i nikada nije bila jeftina", rekao je Denis Žiško, energetski stručnjak.

Ono što je činjenica, cijene struje u Srpskoj su daleko povoljnije nego u Federaciji a pogotovo u regionu. Još jedna je činjenica odavno poznata, energo resursa je u izobilju ali je očigledno da se ne koriste na najbolji mogući način .