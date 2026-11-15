Košarac: Za zaštitu domaće proizvodnje nema saglasnosti u FBiH

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iz domena poljoprivrede veoma štetan za domaću primarnu proizvodnju i da treba uvesti zaštitne mjere zbog enormno povećanog uvoza iz EU.

"U pravu su naši ljudi koji nisu zadovoljni i kažu da prekomjerni uvoz šteti domaćoj primarnoj proizvodnji, ali nemamo političku saglasnost struktura iz FBiH da uvedemo zaštitne mjere i nemamo saglasnost stranaka iz Federacije da uđemo u pregovore sa EU oko adaptacije SSP", istakao je Košarac.

Ministar je najavio da se neće odustati i da će tražiti modeli da se to pitanje bude riješeno.

Najznačajnije bi bilo, naveo je, kada bi dobili saglasnost Savjeta ministara da se uđe u nove pregovore s EU kada je u pitanju SSP i u proces njegovog adaptiranja u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

"Za to imamo pravo po sporazumu, ali nemamo političku saglasnost Federacije da se tako nešto radi", rekao je Košarac.

Tokom posjete 10. "Semberskom sajmu mesa" u Bijeljini Košarac je istakao da Republika Srpska ima značajne kapacitete za primarnu proizvodnju i preradu, prije svega svinjskog mesa, ali da je neophodno zaštititi domaću proizvodnju.

"Nisam uspio kao ministar i žao mi je što nemam tu zakonsku mogućnost da lično, svojim aktom, uvedem zaštitne mjere", rekao je Košarac.

Dodao je da na Savjetu ministara nekoliko puta nisu uspjeli da dobiju saglasnost i uđu u tu vrstu odluka koje po SSP imaju, vjerovatno zato što u glavama nekih stanuje neka vrsta zarobljenosti prema Evropskoj komisiji u BiH.

On kaže da se mora nastaviti rad na tom pitanju, navodeći da su institucije Republike Srpske i predsjednik Milorad Dodik, zajedno sa srpskim predstavnicima i institucijama BiH, svaki put zagovarali uvođenje zaštitnih mjera.

"Ali kada smo odlučivali o tim pitanjima, izostala je podrška stranaka iz FBiH, odnosno njihovog kadra i institucija", naveo je Košarac.

Ministar je pohvalio "Semberski sajam mesa" koji traje 10 godina i posjetio izlagače, naglašavajući da je njegova uloga da štiti interese ljudi koji se bave proizvodnjom i koji imaju uložen veliki kapital u mesoprerađivačke kapacitete.

"Nije moj interes da štitim EU, ja štitim našeg seljaka, naše proizvođače, naše prerađivače", rekao je Košarac.

Kao problem je naveo da se u BiH može uvoziti živa stoka iz EU, a da meso te iste stoke, nakon određenog procesa, ne može da se izveze u EU.

"Vjerujem da će institucije Republike Srpske, kroz distribuciju sredstava iz budžeta, olakšavati ljudima već nagomilane probleme koje imaju u svom poslovanju", zaključio je Košarac, prenosi Srna.