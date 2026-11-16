Otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel čestitao je novoizabranim članovima Predsjedništva BiH preuzimanje dužnosti, ističući da se SAD raduju saradnji sa novim sazivom na jačanju stabilnosti i bezbjednosti i unapređenju ekonomskog prosperiteta.

"U ime američkog naroda čestitam članovima Predsjedništva BiH na inauguraciji i preuzimanju njihovih ustavnih dužnosti. SAD pridaju veliki značaj odnosima sa BiH i radujemo se saradnji sa novim sazivom Predsjedništva na jačanju stabilnosti i bezbjednosti, te unapređenju ekonomskog prosperiteta naše dvije zemlje u godinama koje dolaze", navedeno je u čestitki Ginkela, prenosi "Srna".

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U Sarajevu je danas održana konstitutivna sjednica novog saziva Predsjedništva BiH, na kojoj su novoizabrani članovi položili svečanu zakletvu i zvanično preuzeli četvorogodišnji mandat.

Novi saziv čine srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, hrvatski član Darijana Filipović i bošnjački član Denis Bećirović.

Nakon polaganja zakletve i potpisivanja svečane izjave, Cvijanovićeva je preuzela i dužnost predsjedavajuće Predsjedništva BiH, koju će obavljati u narednih osam mjeseci.