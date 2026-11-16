Cvijanović predsjedavajuća: Članovi Predsjedništva stupili na dužnost

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović položili su svečanu zakletvu i preuzeli mandate na konstitutivnoj sjednici u Sarajevu.

Svečanom izjavom, koju su pročitali i potpisali, članovi Predsjedništva BiH obavezali su se na poštovanje Ustava i zakona, te na odgovorno obavljanje dužnosti u interesu građana, a predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba uručio im je sertifikate.

Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović obavljaće dužnost u narednom četvorogodišnjem mandatu, do 2030. godine.

Cvijanovićeva i Bećirović osvojili su drugi uzastopni mandat, dok je Filipovićevoj ovo prvi mandat na ovoj funkciji.

Prvi predsjedavajući novog saziva Predsjedništva biće srpski član Željka Cvijanović.

Ovo je deveti saziv Predsjedništva BiH od 1996. godine kada su održani prvi poslijeratni izbori.