Komšić ispraznio kasu: Filipovićeva preuzela dužnost, a neće imati novac iz tekuće rezerve

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prije odlaska sa dužnosti podijelio je cijeli iznos ovogodišnje tekuće rezerve budžeta institucija BiH, pa njegova nasljednica Darijana Filipović do kraja godine neće imati ta sredstva na raspolaganju.

Riječ je o 360.000 KM, koliko svaki član Predsjedništva BiH ima na raspolaganju za te namjene.

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Komšić je novac podijelio vlastitim odlukama, prema vlastitim kriterijumima i bez javnog poziva.

Samo u novembru najviše novca, 18.000 KM, dao je Udruženju “Forum” iz Sarajeva za izvođenje mjuzikla za učenike srednjih škola, prenosi "Srna".

Opštini Bužim odobrio je 15.000 KM za manifestaciju “Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2026”, a Savezu sjedeće odbojke BiH 12.000 KM za odlazak na takmičenja.

Po 10.000 KM dobili su Udruženje “Alumni Treće gimnazije Sarajevo” za projekat, te Almin Zrno iz Sarajeva za izložbu u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti u Zagrebu.

Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH dodijelio je 10.665 KM za popravak lifta za osobe s invaliditetom, a Muzeju Sarajevo 9.700 KM za projekt.

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Iznose od 2.000 do 7.000 KM podijelio je udruženjima, a sve odluke objavljene su u Službenom glasniku BiH.

Komšić je ranije donio i odluku o dodjeli 12.636 KM iz interventne tekuće rezerve za popravku lifta u stambenoj zgradi u Sarajevu u kojoj i sam živi.

Iz njegovog kabineta tada je saopšteno da je novac odobren na temelju službene molbe stanarke čiji je suprug osoba s invaliditetom.

Prema njihovu pojašnjenju, u zgradi žive još dvoje stanara s otežanom pokretljivošću.