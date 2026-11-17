Narodni poslanik SDS-a Milan Petrović izjavio je da je Predsjedništvo ove stranke većinom glasova donijelo odluku da odustane od svog kandidata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, te da to mjesto prepusti Pokretu Sigurna Srpska.

Istakao je da je ovim potezom grubo iznevjerena odluka Glavnog odbora stranke zarad navodnih "viših interesa".

"Nije ovdje riječ samo o jednoj funkciji ili jednom kandidatu. Riječ je o principima, povjerenju i odnosu prema ljudima koji godinama nose SDS na svojim leđima. Jadna li nam majka", istakao je Petrović.

Podsjećamo, Glavni odbor SDS-a je na sjednici održanoj u nedjelju za kandidata za delegata u Domu naroda BiH izabrao predsjednika prnjavorskog Gradskog odbora stranke Milana Aleksića, odakle dolazi i Petrović.