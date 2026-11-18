Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić sazvao je sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske za 18. novembar 2026. godine, sa početkom u 15.00 časova.
Za sjednicu Kolegijuma predložen je sljedeći dnevni red:
1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske;
2. Razno.
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