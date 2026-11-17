Muškarac iz Bosne i Hercegovine preminuo je usljed trovanja ugljen-monksidom u svojoj kući u italijanskom Orbasanu.

Njega je, bez svijesti, na kauču u dnevnoj sobi pronašla supruga, koja je i sama kasnije završila u bolnici.

Tragedija se dogodila jutros u stanu u Ulici Milano u Orbasanu, u oblasti Torina, gd‌je je 72-godišnji muškarac živio i imao prijavljeno boravište.

Preminuo usljed trovanja ugljen-monoksidom

Nakon što ga je mrtvog pronašla šokirana supruga, na lice mjesta stigla je ekipa hitne pomoći službe Azienda Zero, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Žena je zbrinuta i kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu San Luiđi u Orbasanu radi pregleda. Njeno zdravstveno stanje, prema dostupnim informacijama, ne izaziva posebnu zabrinutost.

Specijalisti satima istraživali zgradu

Kako bi obezbijedili zgradu i obavili tehnička vještačenja, vatrogasci iz ispostave Gruljasko-Alamano dugo su radili na mjestu događaja uz podršku specijalista jedinice NBCR (nuklearne, biološke, hemijske i radiološke zaštite) Pokrajinske vatrogasne komande u Torinu.

Okolnosti nesreće istražuju karabinjeri iz stanice u Orbasanu, koji nastoje da utvrde tačan tok događaja i porijeklo smrtonosnog curenja ugljen-monoksida.

(Nezavisne novine)