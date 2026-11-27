Iznenadno snježno nevrijeme izazvalo je velike probleme širom Češke, gdje su zabilježene stotine saobraćajnih nesreća, zastoji na putevima i kašnjenja letova. Vatrogasne službe imale su pune ruke posla, a posebno teška situacija zabilježena je u Pragu, gdje je oko 26.000 domaćinstava ostalo bez grijanja i tople vode.

Prema podacima čeških službi, vatrogasci su od četvrtka, 26. novembra, do petka, 27. novembra, ujutro imali ukupno 621 intervenciju. Među njima je bilo 219 saobraćajnih nesreća, dok su ostale intervencije uglavnom uključivale uklanjanje oborenih stabala i grana, kao i izvlačenje zaglavljenih kamiona i drugih vozila.

Snijeg i poledica posebno su otežali saobraćaj na pojedinim dionicama auto-puteva. Na auto-putu D1, u regiji Visočina, zaglavljeni kamioni privremeno su blokirali pravac prema Pragu, dok su problemi zabilježeni i u javnom prevozu. Pojedine autobuske linije kasnile su ili su bile otkazane, a poteškoće su imali i željeznički i gradski saobraćaj.

Nadležne službe apelovale su na vozače da prilagode brzinu uslovima na putevima, održavaju bezbjednosno odstojanje i izbjegavaju nepotrebna putovanja dok se vremenske prilike ne stabilizuju.

Intenzivní sněžení v MS kraji komplikovalo dopravu. Hasiči a policisté řešili desítky nehod - většinou lehčích. Podobně vypadala situace i v Olomouckém kraji. Na některých místech nevyjely kamiony do kopců, 2 autobusy skončily v příkopu, a hasiči zasahovali u 16 vážnějších nehod. https://t.co/tSM0OVjwOb — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) November 27, 2026

Hiljade tona soli na putevima

Ekipe zimske službe neprestano su čistile i posipale auto-puteve i glavne saobraćajnice. Prema podacima češke Uprave za puteve i auto-puteve, tokom 24 časa na terenu je utrošeno oko 4.678 tona soli i 1,6 miliona litara slanog rastvora.

Iako su glavne tranzitne saobraćajnice uglavnom ostale prohodne, na pojedinim lokalnim putevima zadržali su se ugaženi snijeg i poledica, zbog čega je vozačima savjetovan dodatni oprez.

Problemi su zahvatili i međunarodni vazdušni saobraćaj. Na aerodromu „Vaclav Havel“ u Pragu snježne padavine privremeno su smanjile kapacitet za prihvat aviona, što je uzrokovalo višečasovna kašnjenja. Tokom petka ujutro situacija se postepeno normalizovala, a aerodrom se vratio redovnom režimu rada.

Bez grijanja ostalo 26.000 domaćinstava

Dodatne probleme stanovnicima Praga izazvao je kvar na glavnom toplovodu u četvrti Krč. Zbog oštećenja cijevi oko 26.000 domaćinstava u dijelovima gradskih četvrti Prag 4 i Prag 12 ostalo je bez grijanja i tople vode, i to u periodu niskih temperatura.

Prema dostupnim informacijama, tehničari su uspjeli da oko 3.000 domaćinstava ponovo priključe na alternativni izvor grijanja, dok su radovi na glavnom toplovodu nastavljeni.

Meteorološke prognoze najavljuju postepeno slabljenje snježnih padavina, ali se tokom vikenda očekuju niske temperature, a u pojedinim dijelovima zemlje i jaki vjetrovi koji mogu stvarati snježne nanose.

Nadležne službe upozoravaju da opasnost na putevima nije prošla te pozivaju građane da prate vremenska upozorenja i informacije o stanju u saobraćaju.