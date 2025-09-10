Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Извор:
Курир
10.09.2025
07:49
Прошло је шест година...
Тог 9. септембра 2019. године, док је био на Свјетском првенству у Кини,Василију Мицићу је преминула мајка Весела, за коју је он био изузетно везан.
Пред Васом Мицићем је у том тренутку била тешка одлука - да оде на Свјетско првенство или да остане поред болесне мајке. По њеној жељи, Васа је отишао у Кину да брани боје Србије, а недавно се присјетио тог болног тренутка.
- Ја сам прије тог љета Салету (Ђорђевићу) рекао: "Тренеру, мама ми је лоше, двије су опције. Или идем до краја и бићу срећан играјући. Или кажи ми фер: "Не видим те у екипи". Нисам знао да ће да премине током тога. Било је лоше.... - рекао је Мицић у подкасту X&O’s chat.
- Нажалост, мама је... Некад тешка срца уђем у дописивања из тог периода. Нисам имао појма да је тако било лоше. Она је мене храбрила, говорила: "Само ти, сине, остани, играј... Шта знам, не знам ни да објасним. Тако је било - испричао је Мицић са сузама у очима.
Прошло је шест година откако је Василије Мицић остао без мајке, а сјећање на тај дан и даље је болно. Тим поводом, српски репрезентативац се огласио јуче на свом Инстаграму дирљивом поруком.
„Година прође, дан никад. Мајка“, написао је српски кошаркаш и тако расплакао многе...
Подсјетимо, послије краха Србије на Еуробаскету 2025, подкаст "X&O" објавио је епизоду са Васом Мицићем, у којој је српски плеј причао о бројним занимљивим темама. Једна од тема био је и растанак са чувеним агентом Мишком Ражнатовићем.
- То је комплексна тема коју ћу покушати да пренесем што простије. Заиста бих се захвалио Мишку за четири године у Меги, свима унутар клуба са заиста захвалан, и покојном Декију који је био велики шраф цијелог пројекта. Та тема са агентима је доста шкакљива за мене. Мишку сам дао отказ у фебруару као најплаћенији играч у историји његове агенције у Европи. То је највећа одлука у мом животу, људски гледано. Вјеровао сам 100 одсто њему у већини случајева, у тој одлуци има и до мог васпитања. Са 16 година сам обавио први разговор са њим. То што сам му дао отказ је моја побједа над емоцијама, пресудио сам на основу људских квалитете прије него неких пословних ствари или неслагања у послу. Седам годинама сам му скретао пажњу шта ми је сметало. Он је направио империју и њему капа доле, али проблем је настао када сам му рекао "да, али ја сам стр Мицић". Изнова сам себи давао прилику да ми изнова прођемо фазу натезања ко је у праву. Ствар коју сам могао да превазиђем у нашем конфликту је био новац. Увидио сам да бих то могао да опростим, иако то није била мала сума, али када сам чуо да је споменуо неке личне ствари што се тичу моје мајке, то не могу да му опростим - истакао је Васа, па открио како није размишљао да као Карл Малоун сам преговара око својих уговора:
- Нисам ја који себе види великим очима за ту преговарачку моћ. Ипак треба имати свог савјетника. Саопштавати те цифре никада није лако, препознао сам људске квалитете у Игору да направим здраву причу.
