Словенија ослабљена пред четвртфинале са Њемачком

Извор:

АТВ

09.09.2025

19:39

Словенија ослабљена пред четвртфинале са Њемачком
Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Словеније ће у четвртфиналу против Њемачке играти без младог бека Марка Пађена, који је повриједио кољено на тренингу у понедјељак.

Деветнаестогодишњи плејмејкер доживио је истегнуће бочног лигамента десног кољена.

Повреда није озбиљније природе, али ће му бити потребан неколико дана одмора, па неће бити у саставу за дуел који је заказан за сриједу од 20 часова.

Јокић Никола Србија

Кошарка

Шокантан податак након испадање Србије са Евробаскета

Пађен је на Евробаскету 2025 одиграо само пет минута у мечу против Белгије, гдје је уписао два скока и једну украдену лопту.

Словенију ће предводити Лука Дончић у покушају да избори пласман у полуфинале против актуелног шампиона свијета – Њемачке.

Словенија

Евробаскет 2025

Њемачка

Košarka

