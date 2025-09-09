Словенија ослабљена пред четвртфинале са Њемачком

Извор:
Кошаркаши Словеније ће у четвртфиналу против Њемачке играти без младог бека Марка Пађена, који је повриједио кољено на тренингу у понедјељак.
Деветнаестогодишњи плејмејкер доживио је истегнуће бочног лигамента десног кољена.
Повреда није озбиљније природе, али ће му бити потребан неколико дана одмора, па неће бити у саставу за дуел који је заказан за сриједу од 20 часова.
Пађен је на Евробаскету 2025 одиграо само пет минута у мечу против Белгије, гдје је уписао два скока и једну украдену лопту.
Словенију ће предводити Лука Дончић у покушају да избори пласман у полуфинале против актуелног шампиона свијета – Њемачке.
