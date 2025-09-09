Logo
Снажан земљотрес погодио грчко острво: ''Дуго је трајао''

09.09.2025

08:25

Снажан земљотрес погодио грчко острво: ''Дуго је трајао''
Фото: EMSC/X

Земљотрес јачине 5,2 Рихтера који је регистрован 27 минута послије поноћи на острву Евија лоциран је пет километара од Неа Стираса, а хипоцентар се налазио на дубини од 13,6 километара, саопштио је за државну телевизију ЕРТ професор геологије и предсједник Организације за антисизмичко планирање и заштиту Ефимиос Лекас.

До сада је забиљежено најмање 15 накнадних потреса јачине до 2,7 степени.

Вјероватно се ради о главном земљотресу, али треба сачекати даљи развој сеизмичке активности, изјавио је Лекас.

Он је нагласио да "нема апсолутно никаквог разлога за забринутост", јер се, како је навео, ради о подручју које не производи снажније земљотресе, на основу и историјских и инструменталних података.

Према досадашњим информацијама, нема извјештаја о већим материјалним штетама.

Више становника Неа Стираса провело је ноћ напољу, страхујући од могућег јачег земљотреса.

"Земљотрес је дуго трајао и веома нас је уплашио. Први пут смо осјетили овако снажан потрес у нашем крају", изјавила је једна мјештанка за ЕРТ.

Грчки комитет за процену сеизмичког ризика, који је заседао рано јутрос, саопштио је да нема разлога за забринутост.

Закључено је да се земљотрес догодио у зони ниске сеизмичке активности, а да су историјски јачи потреси у региону потицали из удаљенијих сеизмичких жаришта.

Тагови:

Земљотрес

Грчка

ostrvo

