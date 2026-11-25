Gotovo pola milijarde ljudi u svijetu živi na nadmorskim visinama iznad 1.500 metara, što je granica na kojoj počinje visokoplaninsko okruženje. Na tim visinama niži nivo kiseonika u vazduhu izaziva fiziološke efekte hipoksije. Novo istraživanje, sprovedeno u Kini, bavilo se pitanjem kako dugotrajna izloženost takvim uslovima utiče na ljudski mozak, piše Sajens alert.

Tim istraživača sa Četvrtog vojnomedicinskog univerziteta u Kini u nedavnoj studiji objasnio je da je centralni nervni sistem posebno osjetljiv na nedostatak kiseonika.

"To uzrokuje kognitivne poteškoće, poput produženog vremena reakcije, te smanjene pažnje, pamćenja i izvršnih funkcija", navode autori.

Istakli su da je istraživanje funkcionalnih karakteristika mozga u hipoksičnim uslovima ključno za razumijevanje ljudskog prilagođavanja i neuronskih mehanizama koji stoje iza neuroloških bolesti povezanih sa nadmorskom visinom.

Fokus na ključnim moždanim mrežama

Ranije studije pokazale su da život na velikim nadmorskim visinama može promijeniti aktivnost u dijelovima mozga zaduženim za vid, kretanje i izvršne funkcije. Međutim, do sada nije bilo jasno kako hronična hipoksija utiče na međusobnu povezanost velikih moždanih mreža.

Kineski naučnici usmjerili su se na tri ključne mreže: mrežu podrazumijevanog režima rada (DMN), koja je aktivna tokom unutrašnjih misaonih procesa, mrežu izvršne kontrole (ECN), koja pomaže pri usmjeravanju pažnje i obavljanju zadataka, te mrežu istaknutosti (SN), koja pomaže u prepoznavanju važnih nadražaja.

Metodologija istraživanja

U istraživanju su učestvovale 164 zdrave odrasle osobe sa tri lokacije u Kini koje se nalaze na različitim nadmorskim visinama. Jedna grupa bila je iz Sijana (400 metara), druga iz Landžoua (1.500 metara), a treća iz Lase na Tibetu (3.600 metara).

Učesnici iz Landžoua i Lase u prosjeku su na tim visinama živjeli jednu do dvije godine, a prethodno su stanovali u nizijama. Istraživači su svima mjerili zasićenost krvi kiseonikom i koristili funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) za procjenu funkcionalne povezanosti u mozgu.

**Jača povezanost kao odgovor na hipoksiju**

Kao što se i očekivalo, zasićenost krvi kiseonikom bila je niža kod ljudi koji žive na većim nadmorskim visinama. U Sijanu je iznosila 97,1 odsto, u Landžouu 96,1 odsto, a u Lasi 91 odsto. Međutim, snimci mozga otkrili su značajnije promjene.

Iako je povezanost unutar glavnih mreža bila uglavnom slična kod svih učesnika, naučnici su utvrdili znatno jaču funkcionalnu povezanost između pet parova moždanih regija kod grupa sa većih nadmorskih visina. U poređenju sa grupom iz nizijskog Sijana, ljudi iz Landžoua i Lase pokazali su jače veze između medijalnog prefrontalnog korteksa i lijevog zadnjeg parijetalnog korteksa, kao i između nekoliko drugih ključnih regija.

Prilagođavanje ili rani znak poremećaja

Istraživači su otkrili da je pojačana povezanost između ovih regija mozga povezana sa nižom zasićenošću krvi kiseonikom. To upućuje na zaključak da mozak reorganizuje svoju aktivnost kao odgovor na smanjenu dostupnost kiseonika.

"To bi moglo predstavljati adaptivnu reorganizaciju dinamike mreža pod uticajem hronične hipoksije. Riječ je o obliku neuroplastičnosti koji potencijalno omogućava integrisaniju obradu podataka ili nadoknađuje regionalnu neefikasnost u zahtjevnom okruženju", objašnjavaju autori.

Ipak, napominju da njihovi podaci ne mogu sa sigurnošću utvrditi da li je riječ o kompenzacijskom prilagođavanju ili o pretkliničkom pomaku ka manje efikasnom stanju.

Autori priznaju da je uzorak bio mali i da buduća istraživanja treba da obuhvate veće grupe. Budući da je studija bila opservaciona, ne može utvrditi uzročno-posljedičnu vezu. Uprkos tome, nalazi jasno pokazuju da se u mozgu dešavaju promjene.

"Naši podaci ukazuju na to da hipoksija na velikim nadmorskim visinama značajno utiče na povezanost između tri osnovne velike moždane mreže", zaključuju autori.

Smatraju da bi njihovi rezultati mogli pomoći u razumijevanju uticaja velikih nadmorskih visina na kognitivne funkcije i u razvoju ciljanih terapijskih intervencija.

Studija je objavljena u naučnom časopisu Medsajens (MedScience).