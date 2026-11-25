Međunarodni tim istraživača identifikovao je ove formacije u blizini vulkana Alba Mons, na sjevernoj hemisferi Marsa.

Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu Earth and Planetary Science Letters i ukazuju na mogućnost da su strukture nastale tokom jednog od novijih hladnijih perioda u geološkoj istoriji planete, prenosi N1.hr.

Pregledali 738 kratera i pronašli nešto neočekivano

Istraživači su analizirali snimke NASA-ine letjelice Mars Reconnaissance Orbiter i evropske letjelice ExoMars Trace Gas Orbiter.

Pregledali su ukupno 738 kratera, a kombinovanjem snimaka iz različitih uglova napravili su trodimenzionalne modele površine kako bi detaljnije proučili neobične geološke strukture.

Na kraju su pronašli 29 naslaga karakterističnog oblika. Od toga se 24 nalaze unutar kratera nastalih udarima nebeskih tijela, dok je preostalih pet otkriveno u drugim udubljenjima. Formacije se protežu niz padine u dužini od jednog do tri kilometra i završavaju se izrazito strmim liticama. Najviša među njima dostiže čak 209 metara, dok nagib pojedinih padina iznosi i do 42 stepena.

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Naučnici smatraju da je najvjerovatnije riječ o velikim količinama leda koje su se tokom prošlosti polako pomjerale niz padine, slično glečerima na Zemlji.

Za razliku od zemaljskih glečera, marsovske formacije prekrivene su slojevima kamenja, prašine i drugih materijala, što je spriječilo direktno izlaganje leda rijetkoj Marsovoj atmosferi i omogućilo mu da opstane tokom veoma dugog perioda.

Sve pronađene naslage nalaze se na padinama okrenutim prema sjevernom polu, gdje je led zaštićeniji od Sunčevog zračenja.

Kako su nastale ogromne ledene litice?

Jedno od glavnih pitanja na koje su naučnici pokušali da odgovore jeste zašto se ove formacije završavaju tako neobičnim, strmim liticama.

Zbog izuzetno niskog atmosferskog pritiska, led na površini Marsa može direktno da pređe iz čvrstog u gasovito stanje, bez prethodnog topljenja – proces koji se naziva sublimacija.

Istraživači pretpostavljaju da su upravo sublimacija i postepeno povlačenje ledenih masa doveli do nastanka strmih litica.

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Analiza izgleda formacija otkrila je da se njihovi prednji dijelovi sastoje od dvije različite cjeline: gornji dio je relativno gladak i vjerovatno sadrži velike količine leda, dok je donji znatno hrapaviji i sastoji se od velikih količina kamenja i drugih naslaga.

Upoređivanjem sa sličnim strukturama na Islandu pronađene su značajne sličnosti sa završecima pojedinih glečera prekrivenih kamenim materijalom.

Mars je nekada imao drugačiju klimu

Ovo otkriće moglo bi da pruži nove informacije o velikim klimatskim promjenama kroz koje je Mars prolazio tokom svoje istorije.

Za razliku od Zemlje, čija je osa rotacije relativno stabilna, nagib Marsove ose značajno se mijenjao tokom geološke prošlosti.

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Prema rezultatima klimatskih i računarskih modela, novootkriveni glečeri mogli su nastati tokom jednog od hladnijih perioda, kada je Marsova osa bila nagnutija nego danas.

U takvim klimatskim uslovima led je mogao da se nagomilava i na geografskim širinama na kojima danas ne postoje uslovi za njegovo dugotrajno stvaranje na otvorenoj površini.

Otkriće bi moglo da bude važno za prve astronaute

Osim za proučavanje Marsove prošlosti, ovo otkriće moglo bi da ima i praktičnu vrijednost za buduće ljudske misije.

Dopremanje vode sa Zemlje izuzetno je zahtjevno, pa naučnici pokušavaju da pronađu prirodne zalihe koje bi astronauti jednog dana mogli da koriste za piće, održavanje života, ali i kao sirovinu za proizvodnju kiseonika i raketnog goriva.

Ako se potvrdi pretpostavka da je riječ o ostacima drevnih glečera, ogromne litice skrivene u kraterima mogle bi da postanu važan trag za rekonstrukciju klimatske istorije Crvene planete, ali i za planiranje budućeg boravka ljudi na njoj, prenosi N1.hr.