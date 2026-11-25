Аутор:АТВ редакција
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Звучи као експеримент из лабораторије доктора Франкенштајна, али јапанским научницима пошло је за руком да споје генетски материјал хрчка и алге и створе необичне хибридне ћелије назване "планимал".
Ријеч је о досад незабиљеженом научном подухвату који је показао да је могуће комбиновати генетски материјал организама које раздвајају милиони година еволуције, преноси "Дејли мејл".
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Истраживачи са Универзитета у Токију спојили су ћелије црвене алге са ћелијама хрчка. Утврђено је да гени алге могу да се преносе у нове ћелије током више од 150 узастопних диоба.
Ипак, око 96 одсто пренијетих алгиних гена остало је неактивно, што указује на то да ћелије сисара посједују својеврсни механизам за контролу страног генетског материјала.
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Истраживање, објављено у научном часопису "Нејчур Комуникејшнс", отвара врата новим експериментима.
Научници желе да открију како би могли да активирају поједине гене алге у животињским ћелијама.
Крајњи циљ је стварање ћелија које би могле да обављају фотосинтезу, производе кисеоник и користе угљен-диоксид за стварање органских једињења.
＜プレスリリース＞ 動植物ハイブリッド細胞「プラニマル細胞」の作製に成功～動物と植物の境界を越えた細胞の誕生～
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#JST #科学技術振興機構 #CREST #GteX #ASPIRE #次世代研究者挑戦的研究プログラム— JST 科学技術振興機構 (@JST_info) November 13, 2026
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