Аутор:АТВ редакција
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Руска фармацеутска компанија Мабскејл регистровала је биотехнолошки лијек трастумит намјењен лијечењу одређених врста рака, а који ће, како се наводи, омогућити приступ терапији која спасава животе за 17.000 пацијената у Русији.
Лијек је развијен и у потпуности произведен у погону компаније у граду Тољатију, у Самарској области, пренијела је агенција Тас.
Трастумит је намијењен лијечењу ХЕР2-позитивног карцинома дојке и ХЕР2-позитивног метастатског карцинома желуца, наводи се у саопштењу компаније. Стручњаци компаније Мабскејл спровели су претклиничка и клиничка испитивања неопходна за регистрацију лијека.
Према процјенама компаније, трастумит ће омогућити приступ терапији која спасава животе за 17.000 пацијената у Русији, а лијек ће се на тржишту појавити у облику лиофилизата за припрему концентрованог раствора за инфузију. Комерцијално лансирање трастумита планирано је за наредне мјесеце.
Мабскејл је компанија са заокруженим производним циклусом, чији портфолио обухвата више од 25 биотехнолошких лијекова у различитим фазама развоја и регистрације, укључујући лијекове за лијечење канцера, наводи Тас.
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