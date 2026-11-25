Аутор:АТВ редакција
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Планирање љетовања наредне године могло би бити знатно скупље за милионе путника широм Европе.
Авиокомпаније упозоравају на нови талас поскупљења авионских карата, али и смањење броја расположивих сједишта, а као главни разлог наводе драстичан раст цијена авионског горива.
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Међу најгласнијим упозорењима је оно које долази из Рајанера, највеће европске авиокомпаније по броју превезених путника. Из ове компаније процјењују да би цијене кратких европских летова могле значајно порасти, а извршни директор Мајкл О'Леари раније је упозорио да би поскупљења могла достићи чак 20 посто.
Главни проблем представља керозин, односно гориво које користе авиони. Његова цијена готово се удвостручила у односу на период прије ескалације сукоба на Блиском истоку.
Према подацима Међународног удружења за ваздушни превоз (ИАТА), тона авионског горива крајем фебруара 2026. године коштала је око 700 долара. Након почетка америчких напада на Иран услиједио је снажан раст, па је цијена у априлу достигла око 1.800 долара по тони. Иако је касније дошло до пада, током друге седмице новембра цијена је и даље износила 1.341 долар.
Поред скупљег горива, додатни проблем за путнике представља и смањење капацитета авиокомпанија. Поједини превозници већ су почели редуковати број расположивих мјеста како би ублажили раст трошкова пословања.
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Британска авиокомпанија Јет2.цом, која превози велики број путника из Велике Британије према Шпанији, одлучила је смањити понуду за 240.000 сједишта током зимске сезоне.
Из компаније су појаснили да је ова одлука одговор на велики удио потрошње авионског горива за који немају унапријед осигуране цијене.
Јет2.цом је за наредно љето осигурао цијену за само 50 посто планираних потреба за горивом, док је за предстојећу зимску сезону тај удио знатно већи и износи 91 посто.
Сличне проблеме очекују и друге велике авиокомпаније. Рајанер упозорава да би, уколико се сукоб на Блиском истоку брзо не оконча, цијене авионског горива могле остати високе најмање до дубоко у 2027. годину.
Раст цијена горива већ се одражава и на пословне резултате великих компанија. ИАГ, групација која обухвата British Airways, Иберију, Вуелинг, Аер Лингус и Левел, забиљежила је пад добити од 16,2 посто у периоду од јануара до септембра.
Истовремено, трошкови горива порасли су за приближно 30 одсто на годишњем нивоу, што је компанији донијело додатних 570 милиона евра трошкова.
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Ситуацију додатно компликују проблеми европске индустрије прераде нафте. Према подацима шпанског удружења индустрије горива, Европа је у посљедњих 15 година изгубила четвртину својих капацитета за прераду нафте. Као разлози наводе се регулаторни притисци, недовољна улагања и застарјела постројења, због чега европске рафинерије све теже конкуришу произвођачима из других дијелова свијета.
Све наведено указује на то да би путници током љета 2027. године могли плаћати знатно више за авионски превоз, уз истовремено мању понуду летова и сједишта, преноси РадиоСарајево.
За оне који већ планирају годишње одморе, то би могло значити да ће правовремено планирање путовања и резервација карата постати још важнији него ранијих година, пише шпански Ел Паис.
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