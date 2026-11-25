Аутор:АТВ редакција
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Цијена шећера скочила је за чак 25 одсто од почетка године, а стручњаци упозоравају да би то могао бити тек почетак поскупљења и глобалне кризе снабдијевања овом основном животном намирницом.
Према предвиђањима Међународне организације за шећер, током тржишне 2026/2027. године на свјетском тржишту би могло да недостаје чак милион тона шећера. Криза је посљедица неповољних временских прилика у водећим земљама произвођачима попут Бразила и Индије, као и све већег усмјеравања сировина у производњу биогорива и етанола.
Док је прошле године на свјетским тржиштима забиљежен вишак од 1,1 милион тона шећера, ове сезоне аналитичари очекују мањак од милион тона.
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Слични негативни трендови биљеже се и у региону. У Хрватској, гдје ради једина преостала шећерана – жупањска „Сладорана“ – прошле године је произведено укупно 82.000 тона шећера, од чега 62.000 тона из шећерне репе и 20.000 тона рафинирањем увезеног сировог шећера из трске.
Из жупањске „Сладоране“ најављују да би због изузетно лоше сезоне ове године могло бити прерађено за трећину мање репе него лани. Не искључује се ни најнеповољнији сценарио према којем би расположива количина за прераду могла да се преполови.
Према раним процјенама Државног завода за статистику, производња шећерне репе смањена је за 26 одсто у односу на прошлу годину са прошлогодишњих 406.000 тона на 300.000 тона ове године, мада теренски подаци указују да су посљедице и теже од првобитних предвиђања. Због свега тога очекује се даљи раст цијена, док на појединим тржиштима нису искључене ни привремене несташице, преноси Даница.хр.
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