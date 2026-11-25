Аутор:АТВ редакција
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Срећни играч лутрије из Њемачке постао је богатији за 10 милиона евра након што је у вечерашњем извлачењу Еуроџекпота погодио свих седам добитних бројева.
Извучени су бројеви 22, 32, 35, 36, 40 3, 9, објављено је на сајту Еуроџекпота.
Сљедеће извлачење за игру Еуроџекпот је у петак, 27. новембра, а главни добитак поново износи 10 милиона евра.
Еуроџекпот извлачења одржавају се два пута седмично, уторком и петком, у Хелсинкију.
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Играчи бирају пет бројева од 1 до 50 и два додатна броја од 1 до 12, а за освајање главног добитка потребно је погодити свих седам бројева.
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