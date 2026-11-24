Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи и драматичан призор из нетакнуте природе забиљежен је на планини Јадовник, гдје се одиграо директан сусрет између мрког медвједа и чопора вукова.
Камере за надзор дивљачи ухватиле су тренутак у којем је мечка без оклијевања стала у заштиту свог младунчета и успјешно се супротставила предаторима.
Снимак је забиљежен на територији овог заштићеног природног добра, о којем брине Удружење грађана "Јадовник - оаза нетакнуте природе".
Овакви кадрови представљају драгоцјен увид у сурову свакодневицу и динамику односа међу крупним звијерима у њиховим природним стаништима, далеко од очију људи.
Овај догађај још једном потврђује богатство биодиверзитета на Јадовнику, али и колико је мајчински инстинкт код мрких медвједа снажан када је у питању опстанак потомства.
Захваљујући редовном мониторингу и камерама које удружење користи за праћење дивљих животиња, јавност има прилику да види ријетке тренутке борбе за опстанак у срцу природе.
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