Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Несвакидашњи призор са једне свадбе у Србији привукао је пажњу корисника друштвених мрежа.
Умјесто уобичајене игре уз музику, двојица мушкараца одлучила су да пред гостима покрену ванбродски мотор, а оно што је услиједило изазвало је бројне коментаре.
Снимак је објављен на профилу "The Gentlemen", уз шаљив коментар аутора: "Кад мислиш да си све видио. Мотај каблове... гаси све... затварај“.
Бања Лука
Бањалука под ледом! На више локација саобраћајне незгоде
Иако није познато гдје је и када снимак настао, нити шта су мушкарци тачно планирали, на почетку се види како покушавају да покрену мотор марке "Меркјури", постављен на метално постоље са точкићима.
Око њих су се окупили гости, пратећи шта се дешава. Када су напокон успјели да покрену мотор, зачуло се гласно брујање и појавио дим, што је читавом призору дало још необичнији тон.
Међутим, ту се све није завршило. Двојица мушкараца затим су узела мотор и почела да играју са њим насред подијума, претварајући славље у сцену каква се не виђа сваког дана.
Снимак је убрзо привукао пажњу корисника друштвених мрежа, који су у коментарима углавном реаговали у шаљивом тону.
Многе је изненадила идеја да се ванбродски мотор појави усред славља, док су други кроз шалу коментарисали понашање мушкараца.
Међу коментарима нашле су се и опаске попут:
Док су једни призор доживјели као несвакидашњу забаву, други су се запитали да ли је оваквом подухвату уопште било мјесто међу гостима.
Било како било, снимак је показао да на појединим слављима изненађења могу да дођу са сасвим неочекиване стране – па чак и у облику ванбродског мотора на подијуму.
Kad mislis da si sve video
Motaj kablove...gasi sve.... zatvaraj https://t.co/FhU6flSftE— The Gentlemen ☦️ (@AyrtonLegend) November 22, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму