Како јављају возачи, у Бањалуци на више локација је дошло до саобраћајних незгода, проузрокованих поледицом на путу.

До саобраћајних незгода дошло је у код фабрике обуће "Бема", на раскрсници у насељу Нова Варош, те насељима Драгочај и Туњице.

На друштвеној мрежи Икс објављен је и текст на коме један од корисника на одговорност позива бањалучки Водовод те тврди да је ово предузеће главни кривац незгода јер је узрок поледице вода, која се излила из дотрајалих цијеви, које су током ноћи попуцале.

Објава Слободана Попадића "Икс"

С обзиром на повећан број саобраћајних незгода, моле се возачи на опрез као и прилагођавање брзине условима на путу.