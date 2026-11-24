Аутор:АТВ редакција
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Нови лустер изнад трпезаријског стола, зидна лампа уз кревет или дискретна ЛЕД трака у кухињи могу у потпуности промијенити доживљај простора. За све који уређују дом или пословни објекат, GRUDIS је од 23. до 28. новембра припремио велику Black Friday понуду – посјетите наш салон у Бањој Луци на адреси Равногорска 16Ц и искористите акцијске услове.
Током трајања Black Friday седмице у салону и на веб шопу купце очекују сљедећи попусти:
Куповина расвјете је знатно лакша када се свјетиљка види упаљена. У нашем салону у Бањој Луци (Равногорска 16Ц) можете уживо упоредити моделе, провјерити материјале и завршну обраду, те на лицу мјеста процијенити боју и распоред свјетлости уз помоћ нашег стручног тима.
Понуда обухвата лустере и висилице, плафоњере, дјечију и зидну расвјету, као и свјетиљке за улазе, терасе и дворишта. Од сведених линија до упечатљивих декоративних модела, избор прати различите стилове уређења.
Уз декоративни програм, доступна је и комплетна техничка расвјета:
Када је ријеч о освјетљењу кухињских елемената, полица или ормара, важно је правилно ускладити компоненте – избор одговарајуће ЛЕД траке, напајања и профила зависи од намјене, потребне дужине и жељеног ефекта, у чему вам помажемо директно у салону.
Поред салона у Бањој Луци, понуда важи и у нашој пословници у Добоју (Озренских српских бригада 38А), као и онлајн на www.grudisled.com, уз брзу доставу широм Босне и Херцеговине.
Попуст према вриједности куповине аутоматски се обрачунава у корпи, док су посебне акцијске цијене јасно означене уз одабране артикле.
Посјетите нас у Равногорској 16Ц и искористите погодности до суботе, 28. новембра.
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