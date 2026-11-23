Аутор:АТВ редакција
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Администрација предсједника САД Доналда Трампа увела је нове санкције везане за Иран, усмјерене на десетине људи и компанија, саопштено је из америчког Министарства финансија.
У саопштењу се наводи да су санкције погодиле двадесетак иранских мјењачница и компаније које су параван за одржавање спољне трговине Ирана, укључујући фирме са сједиштем у Уједињеним Арапским Емиратима, Турској и Хонг Конгу, као и њихове кључне раднике.
Министарство је објавило анализу у којој је идентификовано готово 15 милијарди долара финансијских активности реализованих од јануара 2025. до августа 2026. године, за које се наводи да су потенцијално повезане са иранским банкарством.
"Иранска економија је потопљена, а њени лидери паниче. Ирански систем банкарства у сивој зони је посљедња финансијска линија спаса банкротираног режима. Министарство финансија ће наставити да демонтира ове нелегалне мреже док не сахранимо главу змије", навео је у саопштењу министар финансија Скот Бесент.
Министарство финансија истиче да ирански систем банкарства у сивој зони надгледа Централна банка Ирана и да се ослања на десетине мјењачница и банкарске филијале које управљају мрежама за избјегавање санкција.
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