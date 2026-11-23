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Акције компаније „Енвидија“ (Нвидиа) вртоглаво су порасле на самом почетку данашњег трговања, након вијести да је Јенсен Хуанг враћен на мјесто извршног директора.

Акције „Енвидије“ отвориле су трговање скоком од око 30 одсто. Свијет Потпуни преокрет у Нвидији: Јенсен Хуанг се након само 11 дана враћа на чело компаније! Цијена акција ове компаније претрпјела је снажне ударце. У петак је трговање завршено падом од готово 14 одсто, након извјештаја „Ројтерса“ да је компанија под истрагом америчке Комисије за хартије од вриједности и берзе (СЕЦ) због својих рачуноводствених пракси. И шира тржишта отворила су трговање у позитивној зони, мада вриједи напоменути да су амерички берзански индекси већ биљежили раст током трговања прије званичног отварања берзе, након тржишног слома у петак.

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