Хуанг жели назад на чело Нвидије

Аутор:АТВ редакција
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Бивши извршни директор и суоснивач америчке технолошке компаније Нвидије, Џенсен Хуанг, разговарао је са блиским сарадницима о могућности повратка на њено чело.
Док његове присталице из Силицијумске долине формирају такозвани "кризни штаб" како би лобирале за његов повратак, свега неколико дана након што је поднио оставку због извјештаја о љубавним везама са женом осумњиченом за шпијунажу у корист Кине и једном од запослених у компанији, пише "Фајненшел тајмс" (ФТ) позивајући се на изворе.
Према наводима више извора упознатих са ситуацијом, Хуанг разматра могућност повратка у компанију, док управни одбор Нвидије спроводи независну истрагу о његовом понашању које је изазвало озбиљну кризу руковођења у компанији чија се тржишна вриједност процјењује на четири билиона долара.
Један од Хуангових савезника рекао је за ФТ да група руководилаца из Силицијумске долине формира својеврсни "кризни штаб" како би лобирала за повратак бившег директора Нвидије, као и да ће покушати да обезбиједи подршку Бијеле куће.
"Сви који нешто значе у технолошкој индустрији, изван водећих истраживачких лабораторија, воле Џенсена", рекао је тај извор, додајући да Хуанг подржава ову иницијативу.
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