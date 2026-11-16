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Два танкера налетјела на мине, шест их плануло

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АТВ редакција
16.11.2026 08:23

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Два танкера налетјела на мине, шест их плануло
Фото: X/RT_com

Два нафтна танкера налетјела су на мине у Хормушком мореузу, након чега су од‌јекнуле експлозије, саопштила је у понед‌јељак Иранска револуционарна гарда. Саопштење су пренијели државни медији.

Према наводима Гарде, током нед‌јеље и понед‌јељка у низу сличних инцидената у овом стратешки важном пловном путу запалило се укупно шест танкера.

Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) објавила је и видеоснимак својих нових, напредних система противваздушне одбране. Тврди да су ти системи остварили подвиг без преседана у свијету, пратећи и уништавајући десетине напредних непријатељских дронова.

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Тагови :

танкер

Хормушки мореуз

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