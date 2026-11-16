Два танкера налетјела на мине, шест их плануло

Аутор:АТВ редакција
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Два нафтна танкера налетјела су на мине у Хормушком мореузу, након чега су одјекнуле експлозије, саопштила је у понедјељак Иранска револуционарна гарда. Саопштење су пренијели државни медији.
Према наводима Гарде, током недјеље и понедјељка у низу сличних инцидената у овом стратешки важном пловном путу запалило се укупно шест танкера.
❗️ IRGC CLAIMS 2 OIL TANKERS HIT NAVAL MINES in HORMUZ while being ESCORTED by 'PREDATORY US OFFICERS' & FIGHTER JETS
Says vessels took an 'ILLEGAL SOUTHERN ROUTE' before MULTIPLE POWERFUL EXPLOSIONS
WARNS the route is now a 'MINEFIELD' — THREATENS vessels attempting to USE IT https://t.co/kMaXUsA7Qn— RT (@RT_com) November 16, 2026
Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) објавила је и видеоснимак својих нових, напредних система противваздушне одбране. Тврди да су ти системи остварили подвиг без преседана у свијету, пратећи и уништавајући десетине напредних непријатељских дронова.
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