Logo

Умро "шеф свих шефова": Бивши полицајац који је створио наркоцарство и одгојио Ел Чапа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 07:27

Коментари:

0
Умро "шеф свих шефова": Бивши полицајац који је створио наркоцарство и одгојио Ел Чапа
Фото: screenshot / x

Мигел Анхел Феликс Гаљардо, оснивач картела Гвадалахара којег су звали „шефом свих шефова“ и кумом мексичких картела, преминуо је у недјељу у болници у Гвадалахари у 80. години, након више од 37 година проведених иза решетака.

Смрт је потврдио Секретаријат за безбједност мексичке савезне државе Халиско.

Рођен је 8. јануара 1946. године у Кулијакану у Синалои. Прије него што је ушао у свијет дроге био је полицајац, а једно вријеме и тјелохранитељ гувернера Синалое Леополда Санчеса Селиса.

На почетку је служио као посредник за подмићивање државних службеника, а онда је изградио сопствену организацију.

Картел Гвадалахара основао је са Ернестом Фонсеком Кариљом и Рафаелом Каром Кинтером. Кључан је био његов савез са колумбијским картелима. Феликс Гаљардо преусмјерио је мексичке кријумчаре са марихуане на кокаин, који је из Колумбије преко Мексика ишао у САД. Уз то је имао руте за хероин, мреже за транспорт и прање новца те везе у полицији и политици.

Осамдесетих година у организацију је доведен млади Хоакин Гусман, касније познат као Ел Чапо, који је добио задатак да води логистику. Након хапшења Феликса Гаљарда картел Гвадалахара се распао, а из њега су настали картел Синалоа, који је преузео Гусман, и картел Тихуана. Гусман је 2019. године у САД осуђен на доживотни затвор.

Пад је почео 1985. године, када су отети и убијени агент америчке Агенције за борбу против дроге (ДЕА) Енрике Кики Камарена и пилот Алфредо Завала. Истражиоци су као главне осумњичене означили Феликса Гаљарда, Фонсеку и Кару Кинтера.

Под притиском САД, друга двојица су ухапшена, док је Феликс Гаљард још четири године уживао политичку заштиту.

Ухапшен је 1989. године, а његово хапшење разоткрило је размјере корупције у мексичкој полицији и политици. Служио је двије пресуде које су заједно износиле 77 година затвора: 40 година за трговину дрогом и гомилање оружја и 37 година за убиства Камарене и Завале.

Посљедњих година здравље му се нагло погоршавало. Тадашња шефица мексичког федералног Секретаријата за безбједност Роса Исела Родригез саопштила је 2022. године да Феликс Гаљард има 22 обољења и да му је потребна стална медицинска њега. Боловао је од хипертензије и дијабетеса, готово није чуо, а на једно око је изгубио вид.

Медицинска служба затворског система Халиска те године препоручила је да остатак казне служи у кућном притвору, јер му затвор не може пружити потребну његу. Суд је мјеру одобрио, али је њено извршење заустављено због жалби, па је Феликс Гаљард остао иза решетака. У интервјуу за Телемундо 2021. године сам је рекао да му живот виси о концу.

Његов успон и пад широј публици постали су познати кроз Нетфликсову серију „Наркос: Мексико“, у којој га је глумио Дијего Луна.

(кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мигел Анхел Феликс Гаљардо

Мексико

нарко картел

Дрога

Коментари (0)

Више из рубрике

Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Свијет

Израел ликвидирао високог команданта Хамаса

4 ч

1
Летови компаније „Американ ерлајнс“ на Националном аеродрому Роналд Реган у Арлингтону, у америчкој савезној држави Вирџинији, након што је Федерална управа за ваздухопловство обуставила све летове широм САД, у суботу, 14. новембра 2026. године.

Свијет

САД: Хиљаде летова под знаком питања, тражи се хитна модернизација система

5 ч

0
Борци Хута узвикују пароле испред оштећене куће на мјесту ваздушног напада у селу Ал Шарија, источно од Сане, у Јемену, у понедјељак, 9. новембра 2026. године.

Свијет

Битка за Аден: Хути надиру ка привременој престоници Јемена, владине снаге се повлаче

5 ч

0
Хиљаде летова у САД-у и даље отказано или одгођено, нормализација тек сутра

Свијет

Хиљаде летова у САД-у и даље отказано или одгођено, нормализација тек сутра

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима