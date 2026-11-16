Умро "шеф свих шефова": Бивши полицајац који је створио наркоцарство и одгојио Ел Чапа

Аутор:АТВ редакција
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Мигел Анхел Феликс Гаљардо, оснивач картела Гвадалахара којег су звали „шефом свих шефова“ и кумом мексичких картела, преминуо је у недјељу у болници у Гвадалахари у 80. години, након више од 37 година проведених иза решетака.
Смрт је потврдио Секретаријат за безбједност мексичке савезне државе Халиско.
Рођен је 8. јануара 1946. године у Кулијакану у Синалои. Прије него што је ушао у свијет дроге био је полицајац, а једно вријеме и тјелохранитељ гувернера Синалое Леополда Санчеса Селиса.
BREAKING: Miguel Ángel Félix Gallardo, founder of the Guadalajara Cartel known as the “Boss of Bosses” and “The Godfather,” has died at age 80, Mexico’s Security Ministry says. https://t.co/kWG5KnXWj2— Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026
На почетку је служио као посредник за подмићивање државних службеника, а онда је изградио сопствену организацију.
Картел Гвадалахара основао је са Ернестом Фонсеком Кариљом и Рафаелом Каром Кинтером. Кључан је био његов савез са колумбијским картелима. Феликс Гаљардо преусмјерио је мексичке кријумчаре са марихуане на кокаин, који је из Колумбије преко Мексика ишао у САД. Уз то је имао руте за хероин, мреже за транспорт и прање новца те везе у полицији и политици.
Осамдесетих година у организацију је доведен млади Хоакин Гусман, касније познат као Ел Чапо, који је добио задатак да води логистику. Након хапшења Феликса Гаљарда картел Гвадалахара се распао, а из њега су настали картел Синалоа, који је преузео Гусман, и картел Тихуана. Гусман је 2019. године у САД осуђен на доживотни затвор.
Пад је почео 1985. године, када су отети и убијени агент америчке Агенције за борбу против дроге (ДЕА) Енрике Кики Камарена и пилот Алфредо Завала. Истражиоци су као главне осумњичене означили Феликса Гаљарда, Фонсеку и Кару Кинтера.
Под притиском САД, друга двојица су ухапшена, док је Феликс Гаљард још четири године уживао политичку заштиту.
Ухапшен је 1989. године, а његово хапшење разоткрило је размјере корупције у мексичкој полицији и политици. Служио је двије пресуде које су заједно износиле 77 година затвора: 40 година за трговину дрогом и гомилање оружја и 37 година за убиства Камарене и Завале.
Посљедњих година здравље му се нагло погоршавало. Тадашња шефица мексичког федералног Секретаријата за безбједност Роса Исела Родригез саопштила је 2022. године да Феликс Гаљард има 22 обољења и да му је потребна стална медицинска њега. Боловао је од хипертензије и дијабетеса, готово није чуо, а на једно око је изгубио вид.
Медицинска служба затворског система Халиска те године препоручила је да остатак казне служи у кућном притвору, јер му затвор не може пружити потребну његу. Суд је мјеру одобрио, али је њено извршење заустављено због жалби, па је Феликс Гаљард остао иза решетака. У интервјуу за Телемундо 2021. године сам је рекао да му живот виси о концу.
Његов успон и пад широј публици постали су познати кроз Нетфликсову серију „Наркос: Мексико“, у којој га је глумио Дијего Луна.
(кликс)
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