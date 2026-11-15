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Хиљаде летова у САД-у и даље отказано или одгођено, нормализација тек сутра

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АТВ редакција
15.11.2026 21:42

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Хиљаде летова у САД-у и даље отказано или одгођено, нормализација тек сутра
Фото: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Хиљаде летова у САД је отказано или одгођено, јер се амерички систем контроле ваздушног саобраћаја и даље опоравља од техничког квара који је довео до обустављања саобраћаја широм земље.

Министар саобраћаја Шон Дафи рекао је за Си-Би-Ес да се нормално пословање можда неће успоставити до сутра.

Више од 5.000 летова одгођено је данас, а око 2.000 је отказано.

На аеродромима широм САД услиједио је хаос након што су у петак, 13. новембра, авиони приземљени.

Више од 3.500 авиона било је у ваздуху када је Федерална управа за ваздухопловство /ФАА/ објавила да ће летови бити приземљени до даљег обавјештења.

Путници су били блокирани у авионима на писти, који нису могли да полете или да се врате на капије поласка. Други су били заробљени на аеродромима, спавајући на поду и очајнички покушавајући да ступе у контакт са својом авио-компанијом.

Поједини су преусмјерени на друге аеродроме, а други су одлетјели ка својим одредиштима.

Након тога, према подацима на сајту "Флајтавер" 8.500 летова је одгођено, а још 8.000 отказано.

Забрана летења имала је домино ефекат на летове широм свијета, а поједини летови из Велике Британије и Европе су отказани. Забрана је укинута око четири и по сата касније, али су посљедице видљиве и током викенда, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Сједињене Америчке Државе

отказани летови

Шон Дафи

безбједност

Америка

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