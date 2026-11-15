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Русија реаговала на најаву Естоније о затварању граничних прелаза

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АТВ редакција
15.11.2026 21:28

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русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Естонија ће демонстрирати русофобију ако заиста намјерава да затвори границу са Русијом, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Уколико су то њихови прави планови, онда се уклапају у још један напад агресивне и неограничене русофобије", рекла је Захарова агенцији ТАСС.

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Свијет

Естонија од 1. децембра затвара све граничне прелазе са Русијом

Естонски министар спољних послова Маргус Цахкна рекао је раније да ће његова земља затворити све граничне прелазе са Русијом од 1. децембра након сумње на саботажу у естонској војној компанији за коју су окривили Москву, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Естонија

Гранични прелаз

санкције

Европска унија

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