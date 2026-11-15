Русија реаговала на најаву Естоније о затварању граничних прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Естонија ће демонстрирати русофобију ако заиста намјерава да затвори границу са Русијом, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Уколико су то њихови прави планови, онда се уклапају у још један напад агресивне и неограничене русофобије", рекла је Захарова агенцији ТАСС.
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Естонија од 1. децембра затвара све граничне прелазе са Русијом
Естонски министар спољних послова Маргус Цахкна рекао је раније да ће његова земља затворити све граничне прелазе са Русијом од 1. децембра након сумње на саботажу у естонској војној компанији за коју су окривили Москву, преноси Срна.
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