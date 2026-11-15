Лутник ће се придружити Трампу на путовању у Кину

Аутор:АТВ редакција
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Амерички министар трговине Хауард Лутник отпутоваће ове седмице у Кину заједно са предсједником Доналдом Трампом, упркос великом политичком притиску и критикама са којима се суочава у Вашингтону.
Лутник ће се придружити предсједничкој делегацији у авиону "Ер форс уан" на путу ка кинеском граду Шенжену, објавио је портал "Баха".
У међувремену, у америчкој администрацији и Конгресу све гласније се спекулише о Лутниковој смјени због скандала у вези са извозом напредних чипова за вјештачку интелигенцију.
Лутника су оптужили министар финансија Скот Бесент и поједини републиканци да је мјесецима кочио стављање сингапурске компаније "Мегаспид" на црну листу, иако постоје сумње да је та фирма кријумчарила напредне "Енвидија" чипове у Кину.
Трамп би требало да стигне у Кину у сриједу, 18. новембра, на састанке са кинеским предсједником Си Ђинпингом и руским предсједником Владимиром Путином на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/.
Очекује се да ће присуствовати и министар финансија Скот Бесент, преноси Срна.
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